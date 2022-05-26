إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 35900 - 36000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 35000 - 35100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.