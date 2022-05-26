النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في الاسواق العالمية.. كم بلغ؟

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صعدت أسعار النفط نحو 3% إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، حيث تجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر واردات الخام من روسيا بسبب حربها لأوكرانيا.أغلقت عقود برنت الآجلة على ارتفاع 3% عند 117.40 دولار للبرميل، وارتفع خام تكساس على ارتفاع 3.4% عند 114.09 دولارًا للبرميل.خام برنت حقق مكاسبه اليومية السادسة على التوالي وأعلى إغلاق منذ 25 مارس.تلقى النفط الخام دعمًا من تراجع أسبوعي كبير في مخزونات الخام الأميركية، حسبما ورد يوم الأربعاء.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 أيار.حيث لا تزال المجر حجر عثرة، حيث تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعمًا بالإجماع.وهناك عوامل أخرى تدعم أسعار النفط، حيث تستعد شنغهاي لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق دام شهرين، بينما يبدأ موسم ذروة السفر في الولايات المتحدة مع عطلة نهاية الأسبوع.من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 25% على أرباح منتجي النفط والغاز، إلى جانب حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للأسر التي تكافح لدفع فواتير الطاقة.كما أعلنت المجر عن ضرائب جديدة غير متوقعة بقيمة 800 مليار فورنت ما يُعادل نحو 2.19 مليار دولار على "الأرباح الإضافية" التي حققتها البنوك وشركات الطاقة والشركات الأخرى.قالت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + تجتمع في الثاني من يونيو حزيران ومن المتوقع أن تلتزم باتفاق العام الماضي لزيادة أهداف الإنتاج في يوليو تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا ، رافضة الدعوات الغربية لزيادة أسرع للسيطرة على الأسعار.