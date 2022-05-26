Advertisement

إقتصاد

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في الاسواق العالمية.. كم بلغ؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-956367-637892308593807873.jpeg
Doc-P-956367-637892308593807873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعدت أسعار النفط نحو 3% إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، حيث تجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر واردات الخام من روسيا بسبب حربها لأوكرانيا.
Advertisement

أغلقت عقود برنت الآجلة على ارتفاع 3% عند 117.40 دولار للبرميل، وارتفع خام تكساس على ارتفاع 3.4% عند 114.09 دولارًا للبرميل.

خام برنت حقق مكاسبه اليومية السادسة على التوالي وأعلى إغلاق منذ 25 مارس.

تلقى النفط الخام دعمًا من تراجع أسبوعي كبير في مخزونات الخام الأميركية، حسبما ورد يوم الأربعاء.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30  أيار.

حيث لا تزال المجر حجر عثرة، حيث تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعمًا بالإجماع.

وهناك عوامل أخرى تدعم أسعار النفط، حيث تستعد شنغهاي لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق دام شهرين، بينما يبدأ موسم ذروة السفر في الولايات المتحدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 25% على أرباح منتجي النفط والغاز، إلى جانب حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للأسر التي تكافح لدفع فواتير الطاقة.

كما أعلنت المجر عن ضرائب جديدة غير متوقعة بقيمة 800 مليار فورنت ما يُعادل نحو 2.19 مليار دولار على "الأرباح الإضافية" التي حققتها البنوك وشركات الطاقة والشركات الأخرى.

قالت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + تجتمع في الثاني من يونيو حزيران ومن المتوقع أن تلتزم باتفاق العام الماضي لزيادة أهداف الإنتاج في يوليو تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا ، رافضة الدعوات الغربية لزيادة أسرع للسيطرة على الأسعار.
المصدر: cnbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-05-27
14:00 | 2022-05-27
14:00 | 2022-05-27
13:30 | 2022-05-27
12:00 | 2022-05-27
10:52 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website