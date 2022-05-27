وزارة العدل الألمانية تدعو "لسرقة" أموال روسيا لصالح أوكرانيا

دعا وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، ماركو بوشمان، إلى استخدام احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

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وقال بوشمان، في مقابلة نشرت اليوم الخميس مع صحيفة "هاندلسبلات": "ستكون خطوة غير عادية، لكن الدولة الروسية تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وتسبب أيضا أضرارا جسيمة للصحة والحياة خارج أوكرانيا".وفي الوقت نفسه انتقد وزير العدل الألماني بشكل أكبر استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس، وهي مسألة تجري مناقشتها حاليا من قبل المفوضية الأوروبية.وأوضح بوشمان قائلا أن "هذا النوع من المصادرة يجب أن يتوافق مع أحكام القانون الأساسي والقانون الأوروبي"، مؤكدا أن الوزارة ستدرس بعناية مقترحات المفوضية الأوروبية.وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".وجاء تصريح الرئيس الروسي تعليقا على قيام الغرب بتجميد أصول للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية الروسية.وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم الخميس، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.