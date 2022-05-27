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إقتصاد

لماذا هذا الارتفاع في سعر الصرف؟ خبير اقتصادي يشرح

Lebanon 24
27-05-2022 | 02:03
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أشار الخبير الإقتصادي لويس حبيقه إلى أنه لا حل للأزمة الإقتصادية في البلاد من دون تغير الوضع السياسي الداخلي، وإلا سيبقى سعر صرف الدولار يحلق من دون سقف، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أخرى مساعدتنا، فالتغيير يبدأ من الداخل لأن كل الدول لديها مشاكلها وأزماتها الخاصة.
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وفي حديث لصوت كل لبنان، اعتبر حبيقه أن العرض الكبير للدولار في فترة الانتخابات كان ناتج عن المهرجانات والإحتفالات، فضلا عن الأموال المدفوعة في خلال هذه الفترة.

وردا على سؤال عما إذا كان الحل في لبنان يكمن بدولرة بعض السلع، رأى حبيقه أنه لا يمكن دولرة الإنفاق من دون دولرة الدخل، وهذا يتطلب وقتا لتنفيذه وإلا سيؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات في البلاد.
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