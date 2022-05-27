هل ستعود الطوابير أمام محطات البنزين؟

Advertisement

أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" "ان استمرار المصارف بالتأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفقا لمنصة صيرفة وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافر هذه المادة للمستهلك في المحطات رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان".وقال: "لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع بايجاد حل لهذا الموضوع لكي لا تعود الازمة التي لا يريدها احد".