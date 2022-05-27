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إقتصاد

قناة السويس... كم بلغت أرباحها خلال سنة؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 14:00
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استعرض رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، ، بيانا بحركة الملاحة بالقناة خلال عامي (20/21 – 21/22).

وأوضح أن عدد السفن التي عبرت القناة عام 20/21 بلغت 19 ألف سفينة، وقفزت عام 21/22 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%.
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وأضاف ربيع، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أن حجم أرباح الهيئة خلال عام 20/21 بلغ 5.8 مليار دولار، وقفز إلى 6.9 مليار دولار خلال العام الجارى 21/22.

وأشار ربيع إلى أن رسوم عبور القناة تتغير من عام لآخر، مضيفا أن عام 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 مليون دولار، موضحا أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها أثار سلبية على حركة التجارة العالمية، وآثار إيجابية أيضا، ومنها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر. "اليوم السابع" 



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