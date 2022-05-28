الأسهم العالمية تواصل الصعود.. والأعين على السياسات النقدية





تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.

Advertisement

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، متأثرا بارتفاع في وول ستريت مساء وصعودالمؤشرات الآسيوية.



كانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته واحد بالمئة.



خلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع. ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، فيما أنهى مؤشر نيكي الياباني ثلاث جلسات متتالية من الخسائر الجمعة، مقتفيا أثر ارتفاع مؤشرات وول ستريت الأميركية، في موجة صعود جديدة للأسهم العالمية.تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، متأثرا بارتفاع في وول ستريت مساء وصعودالمؤشرات الآسيوية.كانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته واحد بالمئة.خلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع.





لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حقق أداء أقل من سائر أنحاء السوق الجمعة مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.



وفي بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكي مرتفعا بـ 0.66 بالمئة إلى 26781.68 نقطة وأغلق مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة خلال الأسبوع.



فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.52 بالمئة إلى 1887.30 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53 بالمئة. كان قطاع البنوك من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع وارتفع حوالي 5 المئة مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة في مسارها لرفع أسعار الفائدة.لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حقق أداء أقل من سائر أنحاء السوق الجمعة مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.وفي بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكي مرتفعا بـ 0.66 بالمئة إلى 26781.68 نقطة وأغلق مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة خلال الأسبوع.فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.52 بالمئة إلى 1887.30 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53 بالمئة.

كانت وول ستريت قد أغلقت على ارتفاع كبير أمس بعد أن أدت التوقعات المتفائلة لأرباح شركات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال المستثمرين على عمليات الشراء. وقفز سهم نيبون يوسن 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الشحن عن عملية تقسيم للأسهم.



ارتفع قطاع الشحن‭‭ ‬‬4.88 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.



ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة مع تخفيف اليابان من القيود على الحدود للسماح بدخول المزيد من السياح.