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إقتصاد

انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار... هذا ما سجله حتى الساعة !

Lebanon 24
28-05-2022 | 04:00
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية حتى الساعة  ما بين 27000 و27500 ليرة للدولار الواحد.

فيما افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين  28000 و28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 29300 - 29500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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