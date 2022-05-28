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إقتصاد

العراق يهدف الى تأمين مزيد من الاستثمارات في النفط... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-05-2022 | 12:00
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قال وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، إن زيارة إلى فرنسا محاولة لتأمين مزيد من الاستثمارات في مجالات النفط والطاقة في العراق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إسماعيل الذي يزور فرنسا منذ الأربعاء ويغادرها غدا، أن الزيارة "تهدف إلى لقاء ممثلي الشركات المهمة وإيصال رسالة تجارية لها للمشاركة بشكل أكبر في السوق العراقية".
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وأضاف: "لدينا صناعة نفطية ضخمة ونريد المزيد من الأطراف الفاعلة والمزيد من المنافسة".

وقال الوزير العراقي إن "الطاقة الانتاجية للعراق تبلغ 4,8 مليون برميل يومياً وينتج ما بين 4,4 و4,5 مليون برميل يوميا". وأوضح أن "الهدف هو الوصول إلى 8 ملايين برميل بحلول نهاية عام 2027 وإلى 5 مليون برميل بحلول عام 2025".

وأضاف: "نستخدم نحو مليون برميل ونصدر الباقي. في الوقت الحالي نصدر 3,4 مليون برميل". 

وأجرى إسماعيل محادثات مع مسؤولين من جمعية أصحاب العمل الفرنسية "ميديف"، ومع الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بوياني، ومع وزارة انتقال الطاقة.

ولم ترغب شركة "توتال إنرجي"، التعليق على الاجتماع علما أنها وقعت عقدا بقيمة 10 مليارات دولار في 2021 في العراق، معلنةً عودتها إلى البلد الذي بدأت فيه أنشطتها في عشرينيات القرن الماضي.

وتمتلك "توتال إنرجي" حاليًا 22,5 في المئة من حقل حلفايا النفطي الذي أنتج حوالي 20 ألف برميل يوميا من حصة "توتال إنرجي" في عام 2020.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، ويُعد ثانية دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)"أ ف ب"
 

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