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إقتصاد
سوق النفط الروسي تنشط في آسيا
Lebanon 24
28-05-2022
|
14:00
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ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن محللي "كليبر داتا"، أن آسيا تجاوزت أوروبا في أبريل الماضي بمشتريات النفط الروسي، وأصبحت للمرة الأولى أكبر مستورد للخام الروسي.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن "تتوسع هذه الفجوة في مايو الجاري"، أي أن آسيا ستتقدم بوتيرة أكبر على أوروبا بمشتريات الذهب الأسود الروسي.
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ووفقا للمحلل جين شي، فإن حجم إمدادات النفط من روسيا لأكبر اثنين من المشترين في آسيا، وهما الهند والصين، وصل إلى مستوى قياسي، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الهند.
وأشار المحلل إلى أنه في 26 مايو الجاري نقلت ناقلات النفط حوالي 57 مليون برميل من ماركة النفط الروسي "يورالس" و7.3 مليون برميل من ماركة نفط الشرق الأقصى الروسي ESPO.
وللمقارنة فقد كانت الأرقام في نهاية فبراير الماضي، عند مستوى 19 مليون برميل لماركة "يورالس" و5.7 مليون برميل لماركة ESPO.
وبحسب "بلومبرغ"، فإن معظم الناقلات التي تحمل النفط الروسي تتجه إلى الهند والصين، حيث أن واردات دول أخرى محدودة بسبب الوضع في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، اشترت هاتان الدولتان وفقا للخبراء، ملايين البراميل بسعر منافس."نوفوستي"
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