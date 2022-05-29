الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية قد أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 27900 - 27950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.