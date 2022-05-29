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إقتصاد

الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:17
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية قد أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 27900 - 27950  ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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