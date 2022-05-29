سلطات منطقة زابوروجيه: أوكرانيا علقت تجارتنا مع روسيا بمليارات الدولارات

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أعلن عضو مجلس الإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن المنطقة كانت تقليديا تصدر منتجات بمليارات الدولارات إلى روسيا، لكن أوكرانيا منعتها من ذلك بشكل إجرامي.وقال روغوف في حديثه لوكالة "تاس": "إن المساحة الصناعية لنوفوروسيا التاريخية ضخمة... فقط في منطقة زابوروجيه لوحدها كان حجم الصادرات إلى روسيا يقدر دائما بمليارات الدولارات".وأضاف أن هذا التبادل التجاري "لم يختف فحسب، بل تم حظره جنائيا في الواقع (من قبل أوكرانيا قبل تحرير هذه المنطقة)" دون إمكانية التفاعل بين منطقة زابوروجيه وروسيا.وفي حديثه حول الانتقال الكامل لمنطقته المحررة إلى الروبل الروسي أشار إلى أن هذه العملية قد تستغرق نحو 4 أشهر.وأوضح: "وفق تقييمات خبرائنا يتطلب التخلي الكامل عن الهريفنا (العملة الأوكرانية) نحو 4 أشهر، وممكن قبل ذلك بقليل".وأضاف أنه تجري حاليا في المنطقة عملية استعادة الحياة السلمية، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك وقت اختفى فيه الهريفنا، ولم يكن الروبل موجودا بعد، ومنعت السلطات والبنوك الأوكرانية آنذاك على الفور أي فرص لتلقي الأموال. بالإضافة إلى ذلك غادر رئيس "أوكروبوشتا" (دائرة البريد الأوكرانية) الأراضي المحررة ومعه ملايين الهريفنا التي كانت مخصصة للمدفوعات الاجتماعية.وتابع: "لذلك قبلنا بفرح كبير مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن منح 10000 روبل للفئات الأكثر ضعفا من سكان المنطقة، وخاصة المتقاعدين والأسر التي لديها العديد من الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى. اليوم هذه المدفوعات تجري على قدم وساق، والآلاف من الناس تلقوا هذه المدفوعات، وهي تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد".