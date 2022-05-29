هذا ما سجله سعر صرف الدولار عصر اليوم!

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاحد، بتسعيرة تتراوح ما بين 27650 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

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وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.