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إقتصاد

الإمارات تسعى لاستثمار 15 مليار دولار في مصر خلال العقد المقبل

Lebanon 24
29-05-2022 | 23:00
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تسعى الإمارات إلى زيادة حجم الأموال المستثمرة في مصر لتصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم، من 20 مليار دولار حاليا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن دولة الإمارات تأتي الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في جمهورية مصر العربية وهي في تزايد مستمر".
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وأضاف أن هناك رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح الجروان أن هذه الزيادة تمثل نسبة نمو 75%، وستكون في قطاعات السياحة والتعليم اللوجستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل".
وأشار الجروان إلى أن "هناك أكثر من 1200 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري، في العديد من القطاعات بالإضافة إلى القطاعات التي سطرت الشركات الإماراتية قصص نجاح متميزة فيها في السوق المصري".
وحول اللقاء الذي حضره الجروان أمس مع رئيس الوزراء لبحث فرص الاستثمار مع المستثمرين الإماراتيين، قال: "سعدنا بلقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لقاء جاء متميزا وناجحا للغاية سواء من حيث المشاركين أو من حيث شمولية المواضيع التي تطرق لها".
وأكد أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة، قائلا إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين، وتعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.
 
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