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إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
29-05-2022
|
13:03
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سجّل سعر صرف دولار في السوّق الموازية مساء اليوم ما بين 27700 و27750 ليرة.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 27650 - 27750 ليرة.
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