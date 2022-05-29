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إقتصاد

على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 13:03
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سجّل سعر صرف دولار في السوّق الموازية مساء اليوم ما بين 27700 و27750 ليرة.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 27650 - 27750 ليرة.
 
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