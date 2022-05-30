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إقتصاد

مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب "ترتفع"

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:00
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ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الإثنين، بعد أن عززها تراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1٪ إلى 1859.40 دولار للأوقية.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1٪ إلى 22.13 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1٪ إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8٪ إلى 2079.39 دولار.
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