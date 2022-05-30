Advertisement

إقتصاد

العقوبات ضد روسيا تؤثر سلبا على 15 ألف شركة يابانية

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-957379-637895094533803195.jpg
Doc-P-957379-637895094533803195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية أن القيود التي فرضتها طوكيو على روسيا سيكون لها تأثير سلبي على 15 ألف شركة يابانية لها أعمال مرتبطة بروسيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها عن مصدر سياسي لم تكشف عنه، أن "العقوبات اليابانية ضد روسيا يمكن مقارنتها في شدتها بالإجراءات المتخذة ضد كوريا الشمالية".
Advertisement

وعلى سبيل المثال يمكن أن يؤثر حظر الواردات والصادرات (من وإلى روسيا) سلبا على 15000 شركة يابانية لها أعمال في روسيا، أو التي لديها اتصالات تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطاع الأعمال من روسيا.

وعن تداعيات العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو، رجحت الصحيفة حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع في اليابان.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك اليابان، عقوبات على روسيا، والتي طالت قطاعات وأفراد وشركات روسية.

وفي إطار القيود التي تم فرضها على روسيا، قررت اليابان التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
12:00 | 2022-05-30
11:07 | 2022-05-30
09:45 | 2022-05-30
08:00 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website