اتفاق ضخم بين شركتين صينية وجزائرية... اليكم التفاصيل

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أعلنت مجموعتا "سوناطراك" الجزائرية و"سووغل" الصينية (SOOGL)، يوم السبت، توقيع عقد "تقاسم لإنتاج النفط" في موقع في جنوب شرق الجزائر، بقيمة 490 مليون دولار.وينص العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما على إنجاز "مشروع يهدف إلى استخراج نحو 95 مليون برميل من احتياطي النفط الخام" في محيط زرزايتين في محافظة إليزي، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.ووقع الاتفاق نائب الرئيس المسؤول عن أنشطة الاستكشاف والإنتاج في سوناطراك محمد سليماني، والمدير العام لشركة "سينوبيك اوفرسيز أويل اند غاز ليميتد" (سووغل)، وو كسييولي.ولم يتم الإبلاغ عن كيفية توزيع الحصص بين سوناطراك وسووغل.وفي أوائل يناير، أعلنت مجموعة سوناطراك عن استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بين عامي 2022 و2026 في استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وكذلك التنقيب عن الغاز واستخراجه.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توفيق حكار في يناير إن إيرادات المجموعة زادت بنسبة 70٪ في عام 2021 بفضل زيادة بنسبة 19٪ في صادراتها من النفط والغاز.وتشهد الجزائر رابع قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، تغيرات في أسعار المحروقات، بسبب اعتمادها على عائدات النفط والغاز، والتي تمثل أكثر من 90٪ من عائداتها الخارجية."نوفوستي"