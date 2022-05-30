ما جديد الدولار في السوق الموازية؟ إليكم تسعيرته عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 27450 - 27500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.