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إقتصاد

الروبل يرتفع بأكثر من 6% أمام الدولار

Lebanon 24
30-05-2022 | 23:00
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ارتفعت عملة الروبل الروسية أمام الدولار بأكثر من 6% في نهاية جلسة التداول في موسكو اليوم الإثنين 30  أيار وعبر جلسة متقلبة، معوضاً بذلك بعض خسائره المسجلة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأنهى الروبل جلسة التداول في سوق موسكو اليوم على ارتفاع بنحو 6.67% إلى 62.25 روبل لكل دولار، بعدما سجل 55.80 روبل لكل دولار يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى للعملة الروسية منذ فبراير شباط 2018.
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كما صعدت العملة الروسية أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 7.73% إلى 64.30 روبل لكل يورو. 

وتراجعت العملة الروسية في نهاية الأسبوع الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ووسط إشارات بمزيد من التخفيضات.

ويعد الروبل هو العملة الأفضل أداءً على مستوى العالم في 2022 رغم تراجعها الحاد على مدار عدة فترات خلال العام، وذلك بدعم عوامل من بينها  فرض قيود على تحركات رؤوس الأموال.
المصدر: CNBC
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