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إقتصاد

تراجع واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
31-05-2022 | 05:00
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كشفت بيانات ألمانية رسمية اليوم الإثنين 30  أيار أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 22.2% في الربع الأول من 2022 بينما ارتفعت التكلفة بنحو 158% على أساس سنوي بفعل الزيادة الحادة للأسعار تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية.
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وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب التجارة الخارجية الألماني فإن واردات الغاز بلغت 32.4 مليار متر مكعب خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى نهاية  آذار.

فيما قفزت تكلفة واردات ألمانيا من الغاز إلى 16 مليار يورو (17.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 6.2 مليار يورو في الفترة نفسها في 2021 .

وتستورد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- معظم وارداتها من الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك عبر خطوط أنابيب.
المصدر: CNBC
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