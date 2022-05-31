Advertisement

إقتصاد

قمة أوروبية مرتقبة لمناقشة حظر النفط الروسي.. والمجر ترفض القرار حتى اللحظة

Lebanon 24
31-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-957550-637895425045056969.jpg
Doc-P-957550-637895425045056969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تترقب أسواق الطاقة قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة حظر النفط الروسي.

وذلك بعد فشل التكتل بالتوصل إلى اتفاق في عدة مرات مع تحفظ بعض الدول على الموافقة على هذا قرار في ظل المخاوف من انعكاسه سلباً على اقتصاداتها، حيث قامت المجر برفض هذا القرار معتبرة الخطوة بمثابة ضربة لاقتصادها خاصة في ظل عدم قدرتها على  استيراد النفط بسهولة من مكان آخر. كما وأعربت سلوفاكيا وجمهورية التشيك عن قرارات مشابهة للتي اتخذتها المجر.
Advertisement

وتعد العقوبات المقترحة على واردات النفط الروسية جزءًا من حزمة عقوبات هي السادسة من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ  بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 من شباط.

المفوضية الأوروبية بدورها اقترحت تطبيق الحظر فقط على النفط الروسي الذي يتم يتوريده إلى الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات. لتعطي المجر وسلوفاكيا والتشيك فرصة مواصلة استيراد النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا الروسية لبعض من الوقت حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي لاحقا.

وفي المقابل، أعلنت صربيا إن بلادها ستوقع عقدًا مدته ثلاث سنوات مع Gazprom الروسية... لتزويد موسكو بالغاز خاصة وأن البلاد تعتمد بشكل كاملا على الغاز الروسي.

ومن المتوقع تزويد Gazprom بالغاز إلى صربيا بأسعار متدنية عند 340 دولار لكل ألف متر مكعب حيث من المقرر استيراد بلغراد نحو 2.2 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا.

فيما تطالب صربيا بزيادة الواردات بمقدار 800 مليون متر مكعب إضافي.

وتستبعد صربيا التوصل لاتفاقيات مع موردين غاز آخرين قبل أواخر عام 2023 على الرغم من مساعيها تنويع صادراتها من عدة دول.
المصدر: CNBC
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-05-31
13:00 | 2022-05-31
12:01 | 2022-05-31
12:00 | 2022-05-31
10:00 | 2022-05-31
09:45 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website