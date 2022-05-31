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إقتصاد

في ليبيا... فقدان 60 مليون قدم مكعبة من الغاز

Lebanon 24
31-05-2022 | 10:00
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قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن توقف إنتاج الغاز بحقل الاستقلال في شرق البلاد سيؤدي إلى فقدان 60 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وأضاف حمودة في منشور له عبر صفحته في موقع "فيسبوك" أمس الاثنين: "في الوقت الذي يسابق فيه العاملون في قطاع الكهرباء الزمن من أجل مجابهة الزيادة في الاستهلاك، تفقد الشبكة اليوم نحو 600 م بسبب استمرار إقفال النفط والغاز".
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وتابع: "توقف إمدادات حقل الاستقلال تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعبة من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة، محطتي (شمال بنغازي، وزويتنة)".

مؤكدا على أن "الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى في المناطق الشرقية".

تجدر الإشارة إلى أن حقل "الاستقلال" التابع لشركة "سرت لإنتاج وتصنيع النفط"، يقع في حوض سرت بشمال ليبيا، بالقرب من حقل "زلطن" النفطي، حيث يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.

وتقدر طاقة الحقل الإنتاجية بنحو 270 مليون قدم مكعبة من الغاز، و36 ألف برميل يوميا من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعبة يوميا تقريبا."RT"

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