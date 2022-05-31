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إقتصاد

أسعار النفط في أوروبا ترتفع بشكل ملحوظ

Lebanon 24
31-05-2022 | 12:00
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صعدت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من استيراد النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الذهب الأسود في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.48% إلى 119.08 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81% إلى 123.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على وضع اللمسات النهائية لحظر قرابة 90% من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنعود قريبا إلى موضوع الـ10% المتبقية التي تنقل عبر خطوط الأنابيب"."بلومبرغ"


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