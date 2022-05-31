الأردن... هل يمتلك كمية ضخمة من "اليورانيوم"؟

Advertisement

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، إن الأردن غني بخامات اليورانيوم، موضحا أن الكمية المتوافرة تكفي لإنارة البلاد لمدة 80 عاما علن الأقل.وأوضح في تصريح أنه "جرى تبويب 42 ألف طن من الكعكة الصفراء على مدى 6 أعوام، بعد عمل مضن من الجيولوجيين"، لافتا إلى أن "كل كيلوغرام من الكعكة الصفراء يكافئ 55 برميل نفط، بمعنى أنه لو فرضا زرعنا الأردن بمفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، فسنحتاج فقط لـ 400 طن (من اليورانيوم) لإضاءة كل الأردن".وأضاف: "عندما نقول 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عاما، وهذه ثروة استراتيجية في منطقة سواقة لوحدها، الموجود فيها 42 ألف طن".وكشف أن الدراسات أثبتت وجود 25 ألف طن من اليورانيوم في الأردن، وأعرب عن أمله في أن " الأردن في العقود المقبلة سيصبح مصدرا رئيسيا للوقود النووي، ليس لتغطية حاجته فقط، وإنما لدول الإقليم العربي في المنطقة"."المملكة"