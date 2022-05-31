إرتفاع كبير لدولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل لافت، وبلغ عصر اليوم، 29300 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 27350 - 27450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.