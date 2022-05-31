بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 31200 - 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29300 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.