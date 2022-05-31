الروبل الروسي يعزز ارتفاعه أمام الدولار واليورو

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عزز الروبل الروسي من ارتفاعه أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في تعاملات بعد الظهيرة، اليوم الثلاثاء، وانخفض الدولار إلى دون مستوى 62 روبلا.وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.06 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.19 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 2.17 روبل إلى 62.13 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمس واليوم وذلك بعد تراجع تم نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي.وعن أسباب تراجع العملة الروسية الأسبوع الماضي، أشار خبراء إلى عدة عوامل منها قيام البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ بواقع 3% إلى 11% سنويا.