على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 31200 ليرة للبيع و 31300 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 31200 - 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.