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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 02:01
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 31200 ليرة للبيع و 31300 ليرة للشراء.
 
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 31200 - 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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