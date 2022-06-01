توقيف امدادات الغاز الروسي الى الدنمارك

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أعلنت شركة "غازبروم إكسبورت" التابعة لـ"غازبروم" الروسية، أنها ستعلق اعتبارا من 1 يونيو توريدات الغاز للدنمارك وللفرع الأوروبي من شركة "شل" البريطانية، لرفضهما الدفع بالروبل.وأعلنت "غازبروم إكسبورت" يوم الثلاثاء، أنها لم تتلق المدفوعات من الدنمارك مقابل الغاز الذي قدمتها في أبريل بموجب العقد مع شركة "أورستيد" الدنماركية، وأبلغت الشركة الروسية الجانب الدنماركي بتعليق توريدات الغاز اعتبارا من 1 يونيو حتى تمرير المدفوعات ضمن الآلية الجديدة المحدد من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الدنماركية تمتلك حصة 50.1% في شركة "أورستيد" التي تعتبر أكبر شركة الطاقة في البلاد.ورفضت "أورستيد" دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، وبالتالي ستكون الدنمارك الدولة الأوروبية الخامسة بعد بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، التي تعلق روسيا توريدات الغاز إليها.وللسبب ذاته، أعلنت "غازبروم إكسبورت" تعليق توريدات الغاز لشركة "شل إينرجي يوروب لتد" المسجلة في ألمانيا، والتي كان حجم التوريدات بموجب العقد معها 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.وكان العقد مع الشركة ساري المفعول حتى عام 2031.يذكر أن "شل" أعلنت في 28 فبراير الماضي عن انسحابها من جميع المشاريع المشتركة مع روسيا، بما فيها "السيل الشمالي 2" و"ساخالين 2"، وفي 8 مارس عن بدء التخلي عن المشتقات النفطية الروسية وتوريدات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا." تاس"