كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29200 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 31200 - 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.