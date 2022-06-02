أذربيجان تكشف عن خططها في سوق الغاز الأوروبية

صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في افتتاح أسبوع الطاقة في باكو والمعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز لبحر قزوين، بأن أذربيجان تنوي توسيع وجودها في سوق الغاز الأوروبية.

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وقال علييف خلال الفعالية اليوم الأربعاء: "إن موضوع توسع وجودنا في سوق (الغاز) الأوروبية مطروح اليوم على جدول الأعمال".ووفقا للرئيس الأذربيجاني فقد بلغ حجم صادرات الغاز الأذربيجاني العام الماضي 22 مليار متر مكعب، ومن المقرر هذا العام تصدير 24 مليار متر مكعب، وفي العام المقبل من المقرر أن تزيد الأحجام.وشدد على أن ذلك سيعتمد على تشغيل حقول جديدة، لأن إمكانات أذربيجان في مجال الغاز لا تقتصر على حقل شاه دنيز.وأشار علييف إلى أن أوروبا بحاجة ماسة إلى موارد النفط والغاز الأذربيجانية، وأن أذربيجان كدولة مسؤولة تأخذ ذلك في الاعتبار.وأكد الرئيس الأذربيجاني أن زيادة الصادرات تستغرق وقتا، وقال في هذا الصدد: "يجب أن يفهم المستهلكون المحتملون أنه لا يمكننا زيادة الإنتاج خلال العام. نحن بحاجة إلى عقود جديدة، نحتاج إلى بنية تحتية جديدة. لذلك، نفكر الآن في توسيع قدرة خطوط الأنابيب الحالية، بما في ذلك الخطوط عبر الأناضول وجنوب القوقاز".وفي 31 كانون الاول 2020، بدأت أذربيجان بتوريد الغاز تجاريا إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP)، وهو جزء من ممر الغاز الجنوبي (SGC)، وستوفر أذربيجان عبر المسار 10 مليارات متر مكعب من الغاز.