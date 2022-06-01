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إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 28500 - 28700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29200 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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