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إقتصاد

المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان... ما هو موقف الصين؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 12:00
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نددت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وذلك بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ للصحافيين اليوم الخميس إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، مضيفا أن بكين "تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية".
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وفي وقت سابق حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من أنها ستواجه عواقب وخيمة لتشجيعها "التوجهات الانفصالية" في تايوان."أ ف ب"


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