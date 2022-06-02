Advertisement

إقتصاد

السويد قد تلجأ الى قطع الكهرباء خلال الشتاء المقبل

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-958437-637897706227930658.jpg
Doc-P-958437-637897706227930658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت هيئة الطاقة الكهربائية في السويد ارتفاع أسعار الكهرباء في الشتاء المقبل، كما حصل في الشتاء الماضي، مما قد يضطرها إلى قطع الكهرباء.

وقالت المسؤولة في الهيئة لوفينا لوندستروم "حتى الآن، لم نضطر أبدا إلى قطع الكهرباء، لكن إذا كان الإنتاج المحلي منخفضا ولا يمكننا استيراد الكهرباء، فقد يحدث ذلك"، مشيرة إلى أن التوسعات الرئيسية للشبكة الوطنية جارية، لكن مستويات الإنتاج لا تزال منخفضة للغاية جنوب السويد.
Advertisement

وأضافت "في هذه الحالة، سيكون الانقطاع عن الصناعات التي تم الاتفاق معها على قطع محتمل في المناطق التي تعمل فيها"، مؤكدة أن "خطر قطع الكهرباء عن الأسر العادية منخفض جدا، لكنه ليس معدوما.. هؤلاء آخر من يتم قطع الكهرباء عنهم. هذا خطر ضئيل، لكن لا يمكننا الوعد بأي شيء".

وتقدم هيئة الطاقة الكهربائية سنويا توقعات بمدى حجم الطلب على الواردات خلال أوقات الذروة، أي الأوقات التي يكون فيها استهلاك الكهرباء أكبر خلال السنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحاجة ستزداد خلال فصل الشتاء وطيلة أربعة فصول شتاء مقبلة.

وتستورد السويد الكهرباء في المقام الأول من النرويج، إضافة إلى الدنمارك وألمانيا وبولندا. وأثّرت الحرب في أوكرانيا على إمدادات الكهرباء السويدية. ومع توقف مزيد من البلدان عن شراء الغاز والنفط الروسيين، سيتعين عليها زيادة الواردات من أماكن أخرى."al kompis"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-06-02
12:00 | 2022-06-02
11:30 | 2022-06-02
11:00 | 2022-06-02
11:00 | 2022-06-02
10:08 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website