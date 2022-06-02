دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28150 - 28250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 28300 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.