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إقتصاد

"أوبك+" تقر زيادة إنتاج النفط بـ648 ألف برميل يومياً

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:08
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وافقت مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يومياً في تموز وبكمية مماثلة في آب، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة المتفق عليها بين أعضاء المجموعة والبالغة 432 ألف برميل يومياً. وقدر تقرر اجتماع المجموعة المقبل في 30 حزيران الحالي.
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وكانت المجموعة المؤلفة من 23 دولة بينها روسيا، تضيف 432 ألف برميل يوميا بشكل ثابت كل شهر، بموجب خارطة طريق لاستعادة تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي تم فرضها في خضم الركود جراء الجائحة عام 2020، بحسب "أسوشيتد برس".

يأتي القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ الاقتصاد العالمي.

وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا واستنزاف القوة الشرائية للمستهلكين. تراجعت أسعار النفط الأميركي بنسبة 2.8% قبل الاجتماع.
 
(سكاي نيوز)
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