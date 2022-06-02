Advertisement

إقتصاد

النفط يرتفع في الاسواق العالمية.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-958659-637898358327721840.jpg
Doc-P-958659-637898358327721840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المنتجون للنفط يوم الخميس على زيادة الإنتاج في تموز  وآب بمقدار أكبر من المتوقع حيث أحدث الحرب الروسية الأوكرانية دمارًا في أسواق الطاقة العالمية.
Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1% إلى  117.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس 1.4% إلى 116.87 دولار.

من جهة أخرى، وافقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في كل من تموز وأب، مما يعجل نهاية التخفيضات التاريخية للإنتاج التي نفذتها أوبك + خلال جائحة كورونا.

كانت المجموعة تعيد ببطء ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا وافقت على سحبها من السوق في آذار 2020.

في الأشهر الأخيرة، ارتفع الإنتاج ما بين 400 ألف و 432 ألف برميل يوميًا كل شهر.

يأتي القرار في الوقت الذي يصارع فيه العالم ارتفاع أسعار الطاقة،  وقد دعت الحكومات، بما في ذلك إدارة بايدن، المنتجين إلى زيادة الإنتاج في محاولة لكبح جماح النفط.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الإدارة ترحب بإعلان أوبك +.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، ومع تراجع مخزونات الخام التجارية حتى مع دخول المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

وهبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.3 مليون برميل.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام في إطار حزمة العقوبات السادسة التي تفرضها الكتلة على روسيا منذ الحرب أواخر  شباط.

في آذار الماضي، سجل الخام أعلى مستوى منذ 2008 وظل ثابتًا فوق 100 دولار، ويعتبر الارتفاع السريع مساهمًا رئيسيًا في معدلات التضخم المرتفعة لعقود والتي شوهدت في مختلف الاقتصادات.

وسجل المتوسط الوطني للغالون العادي من البنزين في الولايات المتحدة، الخميس، مستوى قياسياً آخر بلغ 4.71 دولار.

وسيعقد الاجتماع القادم لأوبك وحلفائها في 30  حزيران.
المصدر: cnbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:32 | 2022-06-03
02:59 | 2022-06-03
02:00 | 2022-06-03
01:58 | 2022-06-03
14:00 | 2022-06-02
14:00 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website