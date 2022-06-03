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إقتصاد

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... من هي الدول المشاركة؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 05:00
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كشف أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن أن ممثلين عن 115 دولة ومنطقة، بما في ذلك روسيا، سيشاركون في المنتدى.

وقال المسؤول الروسي: "قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أكد ممثلو 115 دولة ومنطقة، بما في ذلك روسيا، مشاركتهم في الحدث. وهذا يدل على أنه على مدار ربع قرن أصبح المنتدى منصة أعمال عالمية لمناقشة القضايا الدولية وإقامة علاقات تعاون في بيئة دولية سريعة التغير".
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وأضاف كوبياكوف أن برنامج المنتدى سيقدم للمشاركين فرصا جديدة وآفاقا مهمة للتعاون الدولي، والتي لم تتضح بعد لبعض المشاركين الغربيين.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 15 وحتى 18 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ووفقا لمؤسسة "روسكونغرس" فإنه اعتبار في 1 يونيو الجاري، أكد أكثر من 2700 ممثل أعمال مشاركتهم في الحدث، ويمثل رؤساء الشركات أكثر من ألف منهم، كما أن ممثلي جميع الكيانات التابعة لروسيا سيشاركون بشكل شخصي في فعاليات المنتدى."نوفوستي"


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