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إقتصاد

مشاريع اقتصادية ضخمة بين مصر والإمارات والأردن

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:00
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توافق الأردن والإمارات ومصر على زراعة القمح والشعير والذرة، وذلك ضمن مشاريع مشتركة تخص الأمن الغذائي "اتفقت" عليها البلدان الثلاثة.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس.
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وقال الشمالي لقناة "المملكة" الأردنية، إن جزءا من المشاريع التي تعمل عليها البلدان الثلاثة "بشكل فوري هي مشاريع الأمن الغذائي"، مشيرا إلى "توافق" من الدول الثلاث على "البدء بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية التي لديها مشكلة، وبحاجة إليها البلدان الثلاثة، وهي زراعة القمح والشعير والذرة".

وتابع أنه ستتم زراعة هذه المحاصيل ضمن المشاريع المشتركة في الأردن ومصر "وسيكون هناك استثمار إماراتي في هذا الشأن".

وتحدث الشمالي عن "مشروع آخر مهم في عملية تكاملية" عبر "استيراد الأمونيا من مصر والغاز من الإمارات لإنتاج أسمدة من شركة الفوسفات والبوتاس الأردنية، ويتم بيعها لهذه الدول، والفائض منه سيتم بيعه إلى الدول الأخرى".

وأشار إلى مشروعين اثنين "اتفق عليهما، ويخصان الأمن الدوائي، إلى جانب 17 مشروعا على المدى المتوسط والمدى القصير".

وتأتي هذه المشاريع، بحسب الشمالي "في توقيت نحن بأمس الحاجة لهذه المشاريع، استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي الآن على الساحة الدولية؛ بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية"."المملكة"


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