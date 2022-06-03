على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.