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إقتصاد
على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
03-06-2022
|
02:59
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين
28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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