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إقتصاد
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
03-06-2022
|
09:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الجمعة، تسعيرة تتراوح ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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