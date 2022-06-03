ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الجمعة، تسعيرة تتراوح ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.