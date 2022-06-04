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إقتصاد
"الفاو": العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة
Lebanon 24
04-06-2022
|
01:00
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أكد ماكسيمو توريرو كبير اقتصاديي منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، أن العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسية، مما سيؤثر على محاصيل 2023.
وقال توريرو: "إذا لم نتمكن الشهر المقبل أو في غضون شهرين من الحصول على كل الأسمدة من المصدرين الرئيسيين، سنواجه تحديا كبيرا"، موضحا أن المصدرين الرئيسيين لأسمدة البوتاس هما روسيا وبيلاروس.
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وأوضح أن المشكلة "تتعلق بالحصاد المقبل في عام 2023 ولذا فإن همنا الرئيسي هو عام 2023".
(روسيا اليوم)
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