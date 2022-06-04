مؤسس "ياندكس" يغادر جميع مناصبه في الشركة... ما السبب؟

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غادر أركادي فولوج، المؤسس المشارك في شركة "ياندكس"، جميع مناصبه في شركة التكنولوجيا الروسية، وذلك بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته الجديدة.وجاء القرار بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته، وعقب ذلك تراجع سهم "ياندكس" خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10%.