دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحية

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.

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