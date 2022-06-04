25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-06-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وسجل عصر اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحية
04/06/2022 19:40:05
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
04/06/2022 19:40:05
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
04/06/2022 19:40:05
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
04/06/2022 19:40:05
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر يضرب الطريق الجديدة في بيروت.. ما الذي جرى؟
Lebanon 24
توتر يضرب الطريق الجديدة في بيروت.. ما الذي جرى؟
14:48 | 2022-06-03
03/06/2022 02:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
16:45 | 2022-06-03
03/06/2022 04:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
22:56 | 2022-06-03
03/06/2022 10:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
23:58 | 2022-06-03
03/06/2022 11:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2022-06-04
الذهب يتراجع بنحو 1% مُتأثرًا بصعود الدولار
06:00 | 2022-06-04
روسيا على موعد مع "كارثة" بعد دخولها في أزمة تكنولوجيا خانقة!
04:00 | 2022-06-04
مؤسس "ياندكس" يغادر جميع مناصبه في الشركة... ما السبب؟
02:30 | 2022-06-04
بالأرقام... "الفريش دولار" على الموعد والفضل لزائر الصيف
01:53 | 2022-06-04
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحية
01:00 | 2022-06-04
"الفاو": العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 19:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact