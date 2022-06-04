دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وسجل عصر اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.