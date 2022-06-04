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إقتصاد
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
04-06-2022
|
14:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 28050 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً
ما بين 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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