على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 28050 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ما بين 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً