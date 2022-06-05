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إقتصاد

رفع العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الحبوب... هذا ما دعت اليه السنغال

Lebanon 24
05-06-2022 | 12:00
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دعا الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي تؤثر على إمدادات الحبوب والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.

وجاءت الدعوة خلال لقاء جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السنغالي، الذي وصل إلى سوتشي صباح اليوم الجمعة.
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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الرئيس السنغالي قوله: "أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تفاقم الوضع لأننا لم نعد قادرين على الوصول إلى الحبوب، وخاصة القمح من روسيا، والأهم من ذلك إلى الأسمدة مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في القارة".

وأضاف: "تحدثت هذا الصباح مع زميلي من لجنة الاتحاد الإفريقي وقلت له إن هناك مشكلتين رئيسيتين وهما: الأزمة والعقوبات، وعلينا العمل على حل هاتين المشكلتين حتى يتم شطب المنتجات الغذائية، وخاصة الحبوب والأسمدة، من العقوبات".

كذلك لفت الرئيس السنغالي إلى أن الأزمة الراهنة قد عقدت الأمور، خاصة فيما يتعلق بالحبوب والأسمدة، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في القارة الإفريقية ككل.

من جهته أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن دور إفريقيا على الساحة الدولية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا ستعمل على تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية."نوفوستي"


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