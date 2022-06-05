دولار السوق الموازية ينخفض.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، بتسعيرة تترواح ما بين 28050 و28100 ليرة للدولار.

وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 28150 و28250 ليرة للدولار.