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إقتصاد
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-06-2022
|
13:41
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد ما بين 28050 و 28150 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 28050 و28100 ليرة للدولار.
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