على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد ما بين 28050 و 28150 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 28050 و28100 ليرة للدولار.